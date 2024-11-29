В "Формуле 1" стоимость каждой команды превысила миллиард долларов

Спортивное издание Sportico подсчитало рыночную стоимость гоночных коллективов в "Формуле 1" в текущем сезоне, передает NUR.KZ.

Согласно данному источнику, общая стоимость всех 10 гоночных команд составляет $23,1 млрд.

Возглавляет список итальянский коллектив «Феррари». Стоимость, которой оценивается в $4,78 млрд. На втором месте расположилась немецкая гоночная команда "Мерседес", которые зафиксировали активы в 3,94 млрд. долларов США. Замкнули тройку гигантов австрийская компания "Ред Булл", стоимость которой 3,5 млрд. долларов.

Самой дешевой командой в этом году оказался американский коллектив "Хаас". Их стоимость 1,02 млрд. долларов. Таким образом, на текущий сезон все 10 команд перевалили стоимость в 1 млрд. долларов.

Актуальная стоимость команд "Формулы 1" в 2024 году, по данным Sportico:

1. "Феррари" – $ 4,78 млрд (оценочная стоимость в 2024 году) – $ 619 млн (выручка в 2023 году) – $ 130 млн (операционная прибыль за 2023 год)

2. "Мерседес" – $ 3,94 млрд – $ 680 млн – $ 142 млн

3. "Ред Булл" – $ 3,5 млрд – $ 555 млн – $ 29 млн

4. "Макларен" – $ 2,65 млрд – $ 536 млн – $ 38 млн

5. "Астон Мартин" – $ 2,07 млрд – $ 304 млн – $ -27 млн

6. "Альпин" – $ 1,5 млрд – $ 311 млн – $ 23 млн

7. "Уильямс" – $ 1,24 млрд – $ 158 млн – $ -100 млн

8. "РБ" – $ 1,22 млрд – $ 226 млн – $ 6 млн

9. "Кик-Заубер" – $ 1,2 млрд – $ 189 млн – $ 12 млн

10. "Хаас" – $ 1,02 млрд – $ 184 млн – $ 6 млн

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