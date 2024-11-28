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Назван состав сборной Казахстана по биатлону на первый этап Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Асет Дюсенов
Асет Дюсенов. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На официальном сайте Национального олимпийского комитета появился состав сборной Казахстана на первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25, передает NUR.KZ.

Соревнование стартует 30 ноября в финском Контиолахти. Первый этап продлится до 8 декабря и будет включать смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Казахстан на турнире в Финляндии представят девять спортсменов. В состав вошли пять мужчин и четыре женщины:

  • Асет Дюсенов;
  • Александр Мухин;
  • Владислав Киреев;
  • Вадим Куралес;
  • Кирилл Бауэр;
  • Арина Крюкова;
  • Галина Вишневская-Шепоренко;
  • Ольга Полторанина;
  • Полина Егорова.

В прошлом сезоне Кубок мира среди мужчин выиграл норвежец Йоханнес Бе, среди женщин — итальянка Лиза Виттоцци.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2193483-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-biatlonu-na-pervyy-etap-kubka-mira/

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