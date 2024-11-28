Назван состав сборной Казахстана по биатлону на первый этап Кубка мира

На официальном сайте Национального олимпийского комитета появился состав сборной Казахстана на первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25, передает NUR.KZ.

Соревнование стартует 30 ноября в финском Контиолахти. Первый этап продлится до 8 декабря и будет включать смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Казахстан на турнире в Финляндии представят девять спортсменов. В состав вошли пять мужчин и четыре женщины:

Асет Дюсенов;

Александр Мухин;

Владислав Киреев;

Вадим Куралес;

Кирилл Бауэр;

Арина Крюкова;

Галина Вишневская-Шепоренко;

Ольга Полторанина;

Полина Егорова.

В прошлом сезоне Кубок мира среди мужчин выиграл норвежец Йоханнес Бе, среди женщин — итальянка Лиза Виттоцци.

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