Назван состав сборной Казахстана по биатлону на первый этап Кубка мира

На официальном сайте Национального олимпийского комитета появился состав сборной Казахстана на первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25, передает NUR.KZ.
Соревнование стартует 30 ноября в финском Контиолахти. Первый этап продлится до 8 декабря и будет включать смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.
Казахстан на турнире в Финляндии представят девять спортсменов. В состав вошли пять мужчин и четыре женщины:
- Асет Дюсенов;
- Александр Мухин;
- Владислав Киреев;
- Вадим Куралес;
- Кирилл Бауэр;
- Арина Крюкова;
- Галина Вишневская-Шепоренко;
- Ольга Полторанина;
- Полина Егорова.
В прошлом сезоне Кубок мира среди мужчин выиграл норвежец Йоханнес Бе, среди женщин — итальянка Лиза Виттоцци.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2193483-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-biatlonu-na-pervyy-etap-kubka-mira/