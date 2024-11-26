Казахстанские борцы завоевали шесть медалей на международном турнире в Южной Корее

В южнокорейском городе Санджу завершился международный турнир по видам борьбы Korea Open, на котором казахстанские борцы отметились шестью медалями разного достоинства, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С золотой медалью соревнования завершила Эльмира Сыздыкова. Отечественная спортсменка стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов.

В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков в весовой категории до 60 килограммов и Диас Сейткалиев в дивизионе до 77 килограммов. Однако в решающих схватках казахстанские "классики" уступили и стали серебряными призерами.

Бронзовыми медалистами по итогам соревнований стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба спортсмена в весе до 87 кг) и Нурасыл Аманалы (до 97 кг).

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