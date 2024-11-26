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Казахстанские борцы завоевали шесть медалей на международном турнире в Южной Корее

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Казахстанская девушка-борец Эльмира Сыздыкова
Эльмира Сыздыкова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В южнокорейском городе Санджу завершился международный турнир по видам борьбы Korea Open, на котором казахстанские борцы отметились шестью медалями разного достоинства, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С золотой медалью соревнования завершила Эльмира Сыздыкова. Отечественная спортсменка стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов.

В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков в весовой категории до 60 килограммов и Диас Сейткалиев в дивизионе до 77 килограммов. Однако в решающих схватках казахстанские "классики" уступили и стали серебряными призерами.

Бронзовыми медалистами по итогам соревнований стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба спортсмена в весе до 87 кг) и Нурасыл Аманалы (до 97 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2192574-kazahstanskie-borcy-zavoevali-shest-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-v-yuzhnoy-koree/

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