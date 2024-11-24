Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" в четвертый раз подряд

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе чемпионство в сезоне "Формулы-1", которое стало для него четвертым, передает корреспондент NUR.KZ.
В США завершился 22-й этап "королевских автогонок" — Гран-при Лас-Вегаса. Ферстаппен занял пятую позицию и стал недосягаем в общем зачете.
Теперь в активе 27-летнего нидерландца 403 очка. Его ближайший преследователь, британец Ландо Норрис из "Макларена", отстает на 63 балла за два этапа до конца сезона. Оставшиеся старты пройдут в Дохе (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ).
Ферстаппен четвертый раз подряд выиграл "Формулу-1". Он стал шестым гонщиком в истории, который взял титул чемпиона как минимум четырежды. На данный момент нидерландец выиграл восемь этапов в нынешнем сезоне.
Добавим, что на Гран-при Лас-Вегаса первенствовал британец Джордж Расселл из "Мерседеса", который в общем зачете занимает шестое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2191670-ferstappen-stal-chempionom-formuly-1-v-chetvertyy-raz-podryad/