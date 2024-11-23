Казахстанский фигурист-рекордсмен стал вице-чемпионом этапа Гран-при в Китае

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров попал на пьедестал этапа Гран-при ISU в китайском Чунцине, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы спортсмен шел на втором месте в соревнованиях одиночников. В субботу фигуристы представили произвольные программы.

Во время проката Шайдоров выполнил шесть элементов ультра-си, то есть повышенной сложности. В том числе, как и на этапе во Франции, он продемонстрировал каскад из тройного акселя и четверного тулупа, который ранее никто из фигуристов не приземлял на официальных соревнованиях.

В произвольной программе Шайдоров установил личный рекорд и показал лучший результат (182,96 балла). Однако по общей сумме (276,17) он уступил японцу Сюну Сато (278,48). Тройку призеров замкнул француз Адам Сяо Хим Фа (252,53).

20-летний Шайдоров второй раз за карьеру и впервые в сезоне попал на пьедестал серии Гран-при. Всего для сборной Казахстана это пятая медаль турнира, который существует с 1995 года.

При этом по итогам шести этапов серии Шайдоров не проходит в финал Гран-при, куда попадают обладатели шести лучших позиций в общем рейтинге. В этом списке казахстанец идет седьмым с 22 очками (13 за второе место в Китае + 9 за четвертую строчку в Японии).

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