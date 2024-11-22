Казахстанский фигурист стал вице-лидером на этапе Гран-при в Китае

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательная программа турнира в Чунцине открылась в пятницу. Фигуристы-одиночники представили короткие программы.

Шайдоров показал безошибочный прокат и выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольные тройной аксель и четверной тулуп.

За свое выступление 20-летний спортсмен получил 93,21 балла, что позволило ему занять промежуточное второе место. Казахстанец уступил только японцу Сюну Сато (98,75). Тройку сильнейших после короткой программы замыкает действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа (91,22).

Обладатели медалей определятся в субботу, когда фигуристы представят произвольные программы. Этап в Китае является последним в нынешней серии Гран-при, после него определятся все финалисты.

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