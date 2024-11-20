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Олимпийский чемпион возглавил национальную сборную Казахстана по дзюдо

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Итальянский тренер Эцио Гамба
Итальянский тренер Эцио Гамба. Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорт РК

Олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер чемпионата мира, легендарный итальянский дзюдоист начал сотрудничество со сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Под руководством Эцио Гамбы, сборная Италии добилась высоких результатов, завоевав одну золотую и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

В период его работы с российской сборной на Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Отметим, что в состав команды Эцио Гамбы входят двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе, серебряный призер чемпионата Европы Батрадз Кайтмазов, а также специалист из Японии Цуёси Цунода.

Их участие обеспечивает всестороннюю поддержку тренировочного процесса. Опыт и инновационные подходы команды Гамбы станут ключевым фактором в достижении новых высот казахстанского дзюдо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2190051-olimpiyskiy-chempion-vozglavil-nacionalnuyu-sbornuyu-kazahstana-po-dzyudo/

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