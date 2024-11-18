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Участник Олимпиады-2024 из Казахстана стал чемпионом международного турнира

Опубликовано:

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин
Дмитрий Панарин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский спортсмен Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль международного турнира по бадминтону в Лусаке (Замбия), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лидер национальной сборной Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин успешно выступил на соревновании Zambia International Challenge 2024.

В финальном матче отечественный спортсмен выиграл у представителя Азербайджана Дики Дви Пангесту. В данных соревнованиях приняли участие бадминтонисты из 25 стран.

Отметим, что Дмитрий Панарин в этом году выступил на Олимпийских играх в Париже. Отечественный атлет стал первым казахстанцем в истории, кто смог пробиться на Олимпиаду в бадминтоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188920-uchastnik-olimpiady-2024-iz-kazahstana-stal-chempionom-mezhdunarodnogo-turnira/

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