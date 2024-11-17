Стали известны победители чемпионата Казахстана по дзюдо

В Актобе прошел второй соревновательный день чемпионата Казахстана по дзюдо. Во всех весовых категориях в личном зачете определились победители отечественного первенства, передает NUR.KZ.
На Кубке Казахстана по дзюдо завершились личные соревнования. Отечественные атлеты определили сильнейших в 14 весовых категориях. По итогам индивидуального турнира первое место в медальном зачете заняли спортсмены Актюбинской области. Второе место досталось команде Абайской области, а замкнул тройку лидеров столичные дзюдоисты.
Полный список чемпионов и призеров Кубка РК по дзюдо:
57 кг. Женщины
- Бақыт Құсақбаева (Актюбинская область)
- Дана Абдирова (Атырауская область)
- Карина Каракенова (область Абай)
- Дина Мұханбет (Қызылординская область)
63 кг. Женщины
- Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)
- Самалай Ерғалиева (Костанайская область)
- Ұлдана Таңжарықова (Жамбылская область)
- Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)
70 кг. Женщины
- Екатерина Токарева (Алматинская область)
- Кристина Сотникова (область Абай)
- Ажар Асхат (область Абай)
- Диана Тельбаева (Карагиндская область)
73 кг. Мужчины
- Есет Қуанов (Актюбинская область)
- Барыс Қуан (область Абай)
- Саят Сейітқалиев (ЗКО)
- Ислам Тоқтасын (Алматинская область)
81 кг. Мужчины
- Мәди Амангелді (Астана)
- Айғали Қалдыбек (Қызылординская область)
- Досхан Жолжақсынов (область Жетісу )
- Азат Күмісбай (Мангыстауская область)
78 кг. Женщины
- Аруна Жангельдина (Актюбинская область)
- Назерке Тілеуханова (область Абай)
- Зәмзәгүл Файзолланова (Шымкент)
- Анастасия Нагачевская (Алматы)
90 кг. Мужчины
- Ермахан Әнуарбеков (область Абай)
- Мейірлан Максим (Мангыстауская область)
- Айдар Арапов (Туркестанская область)
- Құдірет Досымов (Шымкент)
+78 кг. Женщины
- Назгүл Маратова (СКО)
- Айымзада Думанқызы (Атырауская область)
- Аида Тойшыбекова (Қарагандинская область)
- Айдана Ғазизқызы (Кызылординская область)
100 кг. Мужчины
- Марат Байкамуров (Шымкент)
- Бейбіт Мадеев (Алматы)
- Ерсұлтан Мұзаппаров (Шымкент)
- Естай Ермұхан (Астана)
+100 кг. Мужчины
- Әділ Оразбаев (область Абай)
- Еламан Ерғалиев (Кызылординская область)
- Мәди Еділбаев (Алматинская область)
- Жамбыл Тұрғыналиев (Жамбылская область)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188572-stali-izvestny-pobediteli-chempionata-kazahstana-po-dzyudo/