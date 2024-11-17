Стали известны победители чемпионата Казахстана по дзюдо

В Актобе прошел второй соревновательный день чемпионата Казахстана по дзюдо. Во всех весовых категориях в личном зачете определились победители отечественного первенства, передает NUR.KZ.

На Кубке Казахстана по дзюдо завершились личные соревнования. Отечественные атлеты определили сильнейших в 14 весовых категориях. По итогам индивидуального турнира первое место в медальном зачете заняли спортсмены Актюбинской области. Второе место досталось команде Абайской области, а замкнул тройку лидеров столичные дзюдоисты.

Полный список чемпионов и призеров Кубка РК по дзюдо:

57 кг. Женщины

Бақыт Құсақбаева (Актюбинская область)

Дана Абдирова (Атырауская область)

Карина Каракенова (область Абай)

Дина Мұханбет (Қызылординская область)

63 кг. Женщины

Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)

Самалай Ерғалиева (Костанайская область)

Ұлдана Таңжарықова (Жамбылская область)

Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)

70 кг. Женщины

Екатерина Токарева (Алматинская область)

Кристина Сотникова (область Абай)

Ажар Асхат (область Абай)

Диана Тельбаева (Карагиндская область)

73 кг. Мужчины

Есет Қуанов (Актюбинская область)

Барыс Қуан (область Абай)

Саят Сейітқалиев (ЗКО)

Ислам Тоқтасын (Алматинская область)

81 кг. Мужчины

Мәди Амангелді (Астана)

Айғали Қалдыбек (Қызылординская область)

Досхан Жолжақсынов (область Жетісу )

Азат Күмісбай (Мангыстауская область)

78 кг. Женщины

Аруна Жангельдина (Актюбинская область)

Назерке Тілеуханова (область Абай)

Зәмзәгүл Файзолланова (Шымкент)

Анастасия Нагачевская (Алматы)

90 кг. Мужчины

Ермахан Әнуарбеков (область Абай)

Мейірлан Максим (Мангыстауская область)

Айдар Арапов (Туркестанская область)

Құдірет Досымов (Шымкент)

+78 кг. Женщины

Назгүл Маратова (СКО)

Айымзада Думанқызы (Атырауская область)

Аида Тойшыбекова (Қарагандинская область)

Айдана Ғазизқызы (Кызылординская область)

100 кг. Мужчины

Марат Байкамуров (Шымкент)

Бейбіт Мадеев (Алматы)

Ерсұлтан Мұзаппаров (Шымкент)

Естай Ермұхан (Астана)

+100 кг. Мужчины

Әділ Оразбаев (область Абай)

Еламан Ерғалиев (Кызылординская область)

Мәди Еділбаев (Алматинская область)

Жамбыл Тұрғыналиев (Жамбылская область)

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