Трехкратный чемпион Азии примет участие в престижном турнире по борьбе в Астане

В столице 29 ноября пройдет турнир по видам борьбы с участие многих именитых спортсменов со всего мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportbugin.kz.
Участие в престижном международном турнире "Звезды борьбы", который пройдет в столичном спорткомплексе «Билайн Арена» подтвердили многие именитые атлеты со всего мира. Среди них знаменитый итальянский борец Фрэнк Чамисо.
В числе участников и трехкратный чемпион Азии, а также бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Азамат Даулетбеков.
Лидер сборной Казахстана выступит в весовой категории до 86 килограммов. Его соперник определится позднее.
Даулетбеков впервые после завершения ОЛимпийских игр в Париже выступит на соревнованиях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188104-trehkratnyy-chempion-azii-primet-uchastie-v-prestizhnom-turnire-po-borbe-v-astane/