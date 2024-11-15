Трехкратный чемпион Азии примет участие в престижном турнире по борьбе в Астане

В столице 29 ноября пройдет турнир по видам борьбы с участие многих именитых спортсменов со всего мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportbugin.kz.

Участие в престижном международном турнире "Звезды борьбы", который пройдет в столичном спорткомплексе «Билайн Арена» подтвердили многие именитые атлеты со всего мира. Среди них знаменитый итальянский борец Фрэнк Чамисо.

В числе участников и трехкратный чемпион Азии, а также бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Азамат Даулетбеков.

Лидер сборной Казахстана выступит в весовой категории до 86 килограммов. Его соперник определится позднее.

Даулетбеков впервые после завершения ОЛимпийских игр в Париже выступит на соревнованиях.

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