Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехкратный чемпион Азии примет участие в престижном турнире по борьбе в Астане

Опубликовано:

Казахстанский борец Азамат Даулетбеков
Азамат Даулетбеков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В столице 29 ноября пройдет турнир по видам борьбы с участие многих именитых спортсменов со всего мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportbugin.kz.

Участие в престижном международном турнире "Звезды борьбы", который пройдет в столичном спорткомплексе «Билайн Арена» подтвердили многие именитые атлеты со всего мира. Среди них знаменитый итальянский борец Фрэнк Чамисо.

В числе участников и трехкратный чемпион Азии, а также бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Азамат Даулетбеков.

Лидер сборной Казахстана выступит в весовой категории до 86 килограммов. Его соперник определится позднее.

Даулетбеков впервые после завершения ОЛимпийских игр в Париже выступит на соревнованиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188104-trehkratnyy-chempion-azii-primet-uchastie-v-prestizhnom-turnire-po-borbe-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie