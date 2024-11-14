Казахстанские спортсмены возглавили рейтинг по стендовой стрельбе

Азиатская конфедерация стрелкового спорта (ASC) представила обновленный рейтинг, в котором сразу двое представителей сборной Казахстана расположились на первом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Представитель национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко удерживает за собой лидирующую позицию в дисциплине "скит", имея в активе 1629 очков.

У женщин в этой же дисциплине на первой строчке азиатского рейтинга расположилась Асем Орынбай. Казахстанка смогла набрать 1722 балла. Также в десятку лучших стрелков входит еще одна казахстанская спортсменка Зоя Кравченко. У неё седьмая позиция и 1130 завоеванных очков.

В "трапе" Мария Дмитриенко расположилась на пятом месте, набрав 1200 баллов.

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