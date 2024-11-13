Казахстанская фигуристка Самоделкина стала вице-чемпионкой международного турнира серии Челленджер

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина попала на пьедестал Челленджера в эстонском Таллине, передает корреспондент NUR.KZ.

После первого соревновательного дня одиночниц 17-летняя спортсменка шла на третьем месте. По итогам произвольной программы Самоделкина поднялась на позицию выше.

За свое второе выступление на турнире казахстанка получила 119,27 балла. Все элементы, кроме одного, судьи оценили положительными надбавками.

Суммарно Самоделкина набрала 173,25 балла, что позволило ей выиграть серебряную медаль. Казахстанка уступила только бельгийке Нине Пиндзарроне (192,48). Тройку призеров замкнула канадка Сара-Мод Дюпуа (163,58).

Напомним, Самоделкина проводит первый сезон в составе сборной Казахстана. Ранее фигуристка представляла Россию.

Также в среду на Челленджере в Эстонии стартовали соревнования среди юниоров-одиночников. Казахстанец Никита Кривошеев в короткой программе набрал 60,82 балла и занял промежуточное второе место, уступая только швейцарцу Эну Вейлеру (61,66).

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