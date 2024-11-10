Баскетбольная "Астана" проиграла третий матч при новом тренере

Казахстанский баскетбольный футбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником выступил российский БК "Локомотив-Кубань" из Краснодара.

Матч состоялся в спортивном комплексе "Сарыарка" в столице Казахстана. "Астана" потерпела поражение с общим счетом 59:93.

В первой четверти игрокам отечественного клуба удалось забрать победу, обогнав соперника на два очка (15:13). Во втором отрезке астанчане оказались значительно хуже (13:32), а также столичная команда проиграла в третьей и четвертой четверти (19:20, 12:28).

Это поражение стало 13-м подряд для "Астаны". Клуб еще не одержал ни одной победы в текущем сезоне.

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