Казахстанка выиграла турнир по настольному теннису в Италии

Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира WTT Youth Contender Lignano 2024 в итальянском городе Линьяно, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Юная казахстанская спортсменка стала лучшей в возрастной категории U11. Жания Бекмухамбетова одержала победы в шести противостояниях. Она одолела испанку Лолу Уриа 3:0, Серену Россати (Италия) 3:0, Эмили Кожакару (Италия) 3:0, Джулию Фернандес (Испания) 3:0, Бьянку Тома (Румыния) 3:0, Аялгуу Эрденехуяг (Монголия) 3:2.

Отметим, что ранее на этом же турнире Жания Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль в данных соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.

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