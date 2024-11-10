Казахстанка выиграла турнир по настольному теннису в Италии

Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира WTT Youth Contender Lignano 2024 в итальянском городе Линьяно, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Юная казахстанская спортсменка стала лучшей в возрастной категории U11. Жания Бекмухамбетова одержала победы в шести противостояниях. Она одолела испанку Лолу Уриа 3:0, Серену Россати (Италия) 3:0, Эмили Кожакару (Италия) 3:0, Джулию Фернандес (Испания) 3:0, Бьянку Тома (Румыния) 3:0, Аялгуу Эрденехуяг (Монголия) 3:2.
Отметим, что ранее на этом же турнире Жания Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль в данных соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185380-kazahstanka-vyigrala-turnir-po-nastolnomu-tennisu-v-italii/