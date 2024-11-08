Гусман Кыргызбаев — об олимпийской медали, дружбе и конкуренции с Елдосом Сметовом

На минувшей Олимпиаде-2024 в Париже бронзовую медаль в дзюдо сборной Казахстана принес Гусман Кыргызбаев. В интервью NUR.KZ спортсмен рассказал о пути к этому успеху и поддержке Елдоса Сметова.

Видео можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В интервью вы, например, узнаете:

как Кыргызбаев совмещал занятия спортом и музыкой;

почему 32-летний спортсмен намерен продолжать карьеру и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе;

какими советами делился с Кыргызбаевым его друг, олимпийский чемпион Елдос Сметов.

Напомним, казахстанец взял бронзу на Играх-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Также Кыргызбаев становился призером чемпионатов мира и Азии.

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