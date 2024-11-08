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Гусман Кыргызбаев — об олимпийской медали, дружбе и конкуренции с Елдосом Сметовом

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Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Турар Казангапов/НОК РК

На минувшей Олимпиаде-2024 в Париже бронзовую медаль в дзюдо сборной Казахстана принес Гусман Кыргызбаев. В интервью NUR.KZ спортсмен рассказал о пути к этому успеху и поддержке Елдоса Сметова.

Видео можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В интервью вы, например, узнаете:

  • как Кыргызбаев совмещал занятия спортом и музыкой;
  • почему 32-летний спортсмен намерен продолжать карьеру и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе;
  • какими советами делился с Кыргызбаевым его друг, олимпийский чемпион Елдос Сметов.

Напомним, казахстанец взял бронзу на Играх-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Также Кыргызбаев становился призером чемпионатов мира и Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185058-gusman-kyrgyzbaev-ob-olimpiyskoy-medali-druzhbe-i-konkurencii-s-eldosom-smetovom/

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