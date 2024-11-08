Казахстанский спортсмен с победы стартовал на этапе Кубка мира в Алжире

В алжирском городе Оран стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле, в котором принимают участие спортсмены из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам первого дня соревнований в 1/32 финала пробился представитель команды Казахстана по фехтованию на сабле Артем Саркисян.

В поединке за выход в стадию 1/16-й его соперником будет спортсмен из Италии Эдоардо Кантини.

Соревнования в мужском турнире продолжатся 9 ноября.

Сегодня, 8 ноября, в борьбу за медали вступят представительницы женской сборной. Отечественную команду в сабле представят Карина Доспай, Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик и Жасмин Капыджы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.