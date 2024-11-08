Казахстанец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по плаванию

Представитель национальной сборной Казахстана по плаванию на открытой воде Лев Черепанов отметился бронзовой медалью на континентальном первенстве в Гонконге, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен показал третий результат на текущем чемпионате Азии в плавании на дистанции в 10 километров. Медаль Черепанова стала для отечественной сборной первой в нынешних соревнованиях.

Отметим, что континентальное первенстве продлится до 10 ноября. Сборную Казахстана на турнире представляют шесть человек.

Чемпионат Азии по плаванию на открытой воде проводится уже в 11-й раз. Предыдущие соревнования состоялись в Самарканде (Узбекистан).

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