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Казахстанец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по плаванию

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Лев Черепанов
Лев Черепанов. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по плаванию на открытой воде Лев Черепанов отметился бронзовой медалью на континентальном первенстве в Гонконге, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен показал третий результат на текущем чемпионате Азии в плавании на дистанции в 10 километров. Медаль Черепанова стала для отечественной сборной первой в нынешних соревнованиях.

Отметим, что континентальное первенстве продлится до 10 ноября. Сборную Казахстана на турнире представляют шесть человек.

Чемпионат Азии по плаванию на открытой воде проводится уже в 11-й раз. Предыдущие соревнования состоялись в Самарканде (Узбекистан).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2184860-kazahstanec-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-chempionate-azii-po-plavaniyu/

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