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Лучший фигурист Казахстана занял четвертое место на этапе Гран-при во Франции

Опубликовано:

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Действующий чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров остановился в шаге от пьедестала на этапе Гран-при ISU в Анже, передает корреспондент NUR.KZ.

После короткой программы на соревнованиях в столице Франции спортсмен занимал шестое место.

В произвольной Шайдоров допустил несколько ошибок и показал пятый результат, набрав 151,97 балла. При этом с общей суммой 231,86 балла 20-летний фигурист занял итоговую четвертую позицию. До третьего места ему не хватило менее двух баллов.

Победу среди одиночников на этапе в Анже одержал действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа (246,58), который шел восьмым после короткой программы. Серебро выиграл японец Косиро Симада (233,84), бронзу — американец Эндрю Торгашев (233,64).

Шайдоров — единственный представитель Казахстана во всех дисциплинах нынешнего сезона Гран-при. В ноябре ему также предстоит выступить на этапе в Китае. В Финал международной серии выйдут обладатели шести лучших результатов в общем зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2182155-luchshiy-figurist-kazahstana-zanyal-chetvertoe-mesto-na-etape-gran-pri-vo-francii/

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