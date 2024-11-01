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Казахстанский фигурист Шайдоров попал в сильнейшую разминку после короткой программы на этапе Гран-при

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Lintao Zhang/International Skating Union via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров вошел в топ-6 по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU во Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательная часть турнира в Анже началась в пятницу.

Шайдоров в рамках короткой программы одиночников упал с четверного лутца, но затем чисто выполнил тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. За свой прокат он получил 79,89 балла.

Такой результат позволил 20-летнему казахстанцу занять промежуточное шестое место и квалифицироваться в сильнейшую разминку на произвольную программу, которая пройдет в субботу.

Лидирует на данный момент китаец Боян Цзинь, который набрал 88,12 балла. Действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа дважды упал и занял промежуточное восьмое место (74,90).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2182017-kazahstanskiy-figurist-shaydorov-popal-v-silneyshuyu-razminku-posle-korotkoy-programmy-na-etape-gran-pri/

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