"Семей" и "Кайрат" узнали соперников по элитному раунду Лиги чемпионов

Казахстанские футзальные клубы "Кайрат" (Алматы) и "Семей" узнали команды, с которыми сыграют в группах в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Алматинцы сыграют в группе B с хорватскими "Олмиссумом" и "Динамо", а также французским "Этуалем". Все матчи этой группы пройдут в столице Хорватии Загребе.

"Семей" попал в группу D, где проведет все матчи в испанской Пальма-де-Мальорке с местной "Пальмой", словацким "Лученецем" и польским "Рекордом".

Встречи элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут с 26 ноября по 1 декабря. В "финал четырех" выйдут только победители каждой группы.

Напомним, обе казахстанские команды вышли в элитный раунд ЛЧ из квартета 4. "Кайрат" смог выиграть группу и квалифицироваться с первого места, "Семей" же пробился с третьей позиции.

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