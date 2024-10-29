"Никакой поддержки": казахстанский фигурист объяснил, почему перешел под флаг Турции

Фигурист Данил Пак, выступающий в танцах на льду, объяснил, почему принял решение представлять на международной арене не Казахстан, а Турцию, передает Sport+.

Спортсмену 18 лет. До 2022 года он выступал за Казахстан, но затем встал в пару с Ырмак Юджель, с которой теперь представляет Турцию. В нынешнем сезоне дуэт принял участие в нескольких этапах юниорского Гран-при ISU.

"Я родился в Алматы, фигурным катанием начал заниматься в семь лет. С 12 лет жил и тренировался в Москве, катался в паре с Софией Лукинской за Казахстан по детям и юниорам. Выступали довольно успешно. Мы дважды становились восьмыми на юниорских этапах Гран-При, чемпионами нескольких международных соревнований. С началом военного конфликта родители моей партнерши решили, что она заканчивает спортивную карьеру. Это случилось за пять недель до юниорского чемпионата мира", — рассказал Пак в интервью.

По его словам, Федерация фигурного катания Казахстана не оказывала ему поддержки. Спортсмен заявил, что все расходы на тренировки в Москве и соревнования, в том числе авиабилеты, оплачивала его мать. После распада дуэта с Лукинской фигурист полтора года искал партнершу в разных странах — США, Хорватии, Франции, Японии, России и других.

"Было несколько хороших предложений, но мы столкнулись с проблемами, связанными с визами, федерациями. Изначально и до сих пор я хотел и хочу выступать за Казахстан. Но, к сожалению, так как не было и нет никакой поддержки от нашей федерации, мы стали рассматривать вариант о переходе в федерации других стран", — объяснил Пак.

Он отметил, что турецкая сторона дважды обращалась к нему. В итоге именно под флагом этой страны фигурист продолжил карьеру.

"Турецкая федерация полностью оплачивает все, что связано с фигурным катанием — тренировки, соревнования и костюмы. У меня не было проблем с переходом. Я сразу получил открепление от Федерации фигурного катания Казахстана. Также никаких проблем не возникло с разрешениями от Международного союза конькобежцев", — заявил спортсмен.

На данный момент Пак и Юджель тренируются в подмосковной Балашихе в группе российского тренера Дениса Самохина.

В редакции Sport+, разместившей интервью спортсмена, заявили, что обратились за комментарием в Федерацию фигурного катания Казахстана, но не получили ответ на момент публикации.

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