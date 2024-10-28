Казахстанский борец вышел в финал чемпионата мира

В понедельник, 28 октября, в Тиране стартовал чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. По итогам дня один казахстанец пробился в финал, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в столице Албании открыли представители греко-римского стиля. Казахстанец Ержет Жарлыкасын обеспечил себе как минимум серебряную медаль в весе до 63 килограммов.

Спортсмен начал выступление с 1/8 финала и в дневной сессии победил поляка Михала Трача и француза Стефана Клемента. Вечером в полуфинале Жарлыкасын досрочно одолел россиянина Садыка Лалаева, который соревнуется в нейтральном статусе.

Таким образом, казахстанец пробился в финал и оспорит золото с Нихатом Мамедли из Азербайджана. Решающая схватка пройдет 29 октября.

Другие представители Казахстана выбыли на более ранних стадиях и не попали в утешительный раунд, то есть окончательно лишились шансов на медали. Исхар Курбаев (до 55 кг) дошел до четвертьфинала, Евгений Поливадов (до 82 кг) уступил в 1/8 финала, Мейржан Шермаханбет (до 72 кг) — в квалификационном раунде.

Во вторник в борьбу также вступят женщины. Чемпионат мира в Тиране продлится до 31 октября.

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