Казахстанский борец Ризабек Айтмухан выиграл третий чемпионат мира

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал победителем молодежного чемпионата мира (U23) в Тиране, передает корреспондент NUR.KZ.

На турнире в столице Албании спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов. Днем ранее он продвинулся по турнирной сетке до финала.

В ночь на понедельник Айтмухан боролся в решающей схватке с иранцем Махди Хаджилуяном и одержал победу со счетом 11:6.

Таким образом, 20-летний казахстанец выиграл третий чемпионат мира в карьере. В минувшем сентябре он взял золото на юниорском первенстве (U20). В прошлом году Айтмухан стал первым чемпионом мира из Казахстана на взрослом уровне, но в весе до 92 килограммов.

Напомним, что спортсмен поднялся в категорию выше, потому что она входит в олимпийскую программу. Однако на Игры-2024 в Париже борец не попал.

Медаль Айтмухана стала единственной для сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира в Албании. Турнир в Тиране завершился, но уже 28 октября там начнется взрослый чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

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