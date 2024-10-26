Казахстанский спортсмен поборется за бронзу чемпионата мира

Представитель молодежной сборной Казахстана по вольной борьбе Алан Оралбек уступил в полуфинале чемпионата мира в Албании и теперь выступит в поединке за бронзу, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день молодежного мирового первенства до 23 лет в албанской Тиране от Казахстана бились борцы вольного стиля.
Так, казахстанец Алан Оралбек боролся за выход в финал в весовой категории до 57 килограммов. Его оппонентом был представитель Индии Чираг Чираг. Схватка завершилась со счетом 8:0 в пользу соперника.
Таким образом, Оралбек поборется за бронзовую медаль чемпионата мира. Оппонент по этому поединку определится в рамках утешительного раунда. Схватка за третье место пройдет завтра, 27 октября.
Сегодня в полуфинале также выступит еще один казахстанский борец, чемпион мира Ризабек Айтмухан.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2179044-kazahstanskiy-sportsmen-poboretsya-za-bronzu-chempionata-mira-po-borbe/