Чемпион мира из Казахстана поборется за золото молодежного ЧМ в Албании

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан одержал победу в полуфинале и вышел в поединок за золото молодежного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В албанском городе Тиране продолжается молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан проводил полуфинальную схватку в весовой категории до 97 килограммов. Соперником 20-летнего казахстанца был россиянин Шамиль Гаджиалиев.

Айтмухан проигрывал по ходу первой половины, но во втором отрезке смог успешно выполнить атаку и получить сразу несколько очков. Итоговый счет схватки - 7:4 в пользу казахстанского "вольника", который теперь поборется в финале ЧМ в Тиране.

Схватка за золото мирового первенства в весовой категории до 97 килограммов пройдет завтра, 27 октября.

Напомним, Ризабек Айтмухан в сентября этого года выиграл молодежное первенство до 20 лет. Также год назад спортсмен завоевал историческое золото взрослого чемпионата мира по вольной борьбе.

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