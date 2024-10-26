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Чемпион мира из Казахстана поборется за золото молодежного ЧМ в Албании

Опубликовано:

Казахстанский борец-вольник Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан одержал победу в полуфинале и вышел в поединок за золото молодежного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В албанском городе Тиране продолжается молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан проводил полуфинальную схватку в весовой категории до 97 килограммов. Соперником 20-летнего казахстанца был россиянин Шамиль Гаджиалиев.

Айтмухан проигрывал по ходу первой половины, но во втором отрезке смог успешно выполнить атаку и получить сразу несколько очков. Итоговый счет схватки - 7:4 в пользу казахстанского "вольника", который теперь поборется в финале ЧМ в Тиране.

Схватка за золото мирового первенства в весовой категории до 97 килограммов пройдет завтра, 27 октября.

Напомним, Ризабек Айтмухан в сентября этого года выиграл молодежное первенство до 20 лет. Также год назад спортсмен завоевал историческое золото взрослого чемпионата мира по вольной борьбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178998-chempion-mira-iz-kazahstana-poboretsya-za-zoloto-molodezhnogo-chm-v-albanii/

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