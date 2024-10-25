Казахстанки остановились в шаге от медалей чемпионата мира по борьбе

Представительницы Национальной сборной Казахстана по борьбе до 21 года Лаура Ганикызы и Алина Ертостик уступили в поединках за бронзовые медали мирового первенства, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Лауры Ганиказы выступила спортсменка из Японии Уми Ито. Схватка завершилась в пользу соперницы казахстанки со счетом 11:0. Таким образом казахстанка завершила выступление на молодежном чемпионате мира в Тиране (столица Албании) без медали в весовой категории до 50 килограммов.

Вторая спортсменка, представляющая Казахстан на мировом первенстве по борьбе Алина Ертостик, выступающая в весе до 76 килограммов также встретилась с японкой Нодоки Ямамото.

Поединок завершился победой Ямамото со счетом 11:0.

Молодежный чемпионат мира-2024 по борьбе завершится 27 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.