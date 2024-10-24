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Казахстанка уступила в поединке за бронзу молодежного чемпионата мира

Опубликовано:

Казахстанская борец Лаура Ганикызы
Лаура Ганикызы. Фото: United World Wrestling

Представительница сборной Казахстана по борьбе Лаура Ганикызы не смогла одержать победу в схватке за бронзовую медаль молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), передает корреспондент NUR.KZ.

Лаура Ганикызы встречалась в схватке за третье место в весовой категории до 50 килограммов с представительницей Японии Уми Ито.

19-летняя казахстанка уступила своей оппонентке досрочно со счетом 0:10. Золотую медаль в этом весе завоевала россиянка Наталья Пудова, которая в финале одолела американку Сейдж Мортимер

Сегодня на ковер мирового первенства в албанском Тиране выйдет другая казахстанская спортсменка Алина Ертостик, которая также поборется за бронзовую медаль.

У Казахстана на данный момент нет ни одной медали на молодежном чемпионате мира. Завтра, 25 октября в соревнованиях примут участие представители вольной борьбы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178692-kazahstanka-ustupila-v-poedinke-za-bronzu-molodezhnogo-chempionata-mira/

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