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Первая ракетка Казахстана уступил в четвертьфинале престижного турнира

Опубликовано:

Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов в тандеме с немецким теннисистом Кевином Кравицем уступили в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария), передает корреспондент NUR.KZ.

Александр Недовесов, занимающий 55-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов - профессионалов, совместно с Кевином Кравицом встретились с дуэтом представителя Нидерландов Уэсли Коольхофом и хорватским теннисистом Николой Мектичем.

Матч продлился два сета и завершился со счетом - 4:6, 6:7 в пользу оппонентов.

Уэсли Коольхоф и Никола Мектич, посеянные под первым номером на турнире, продолжа борьбу в полуфинале.

Отметим, призовой фонд турнира ATP 500 в Базеле составляет 2 540 835 евро. Победители соревнований в парном разряде заработают по 146 500 евро, а также получат по 500 рейтинговых очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178713-pervaya-raketka-kazahstana-ustupil-v-chetvertfinale-prestizhnogo-turnira/

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