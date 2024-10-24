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Казахстанские спортсменки поборются за бронзовые медали чемпионата мира

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Лаура Ганикызы
Лаура Ганикызы. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представительницы молодежной сборной Казахстана по борьбе Лаура Ганикызы и Алина Ертостик одержали победы в утешительных поединках и теперь примут участие в схватках за бронзу чемпионата мира в Албании, передает корреспондент NUR.KZ.

Лаура Ганикызы встречалась в утешительной встрече весовой категории до 50 килограммов с представительницей Словакии Кристиной Башич. Схватка завершилась победой 19-летней казахстанской спортсменки, которая поборется за бронзу мирового первенства.

В этом поединке ее соперницей будет японка Уми Ито, которая является чемпионкой мира прошлого года.

Другая казахстанка Алина Ертостик победила в утешительной схватке весовой категории до 76 килограммов действующую чемпионку Европы, украинку Марию Орлевич.

Таким образом, в битве за третье место она поборется с еще одной представительницей Японии Нодокой Ямамотой.

Финальная сессия начнется в 22:15 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178530-kazahstanskie-sportsmenki-poboryutsya-za-bronzovye-medali-chempionata-mira/

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