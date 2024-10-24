Казахстанские спортсменки поборются за бронзовые медали чемпионата мира

Представительницы молодежной сборной Казахстана по борьбе Лаура Ганикызы и Алина Ертостик одержали победы в утешительных поединках и теперь примут участие в схватках за бронзу чемпионата мира в Албании, передает корреспондент NUR.KZ.
Лаура Ганикызы встречалась в утешительной встрече весовой категории до 50 килограммов с представительницей Словакии Кристиной Башич. Схватка завершилась победой 19-летней казахстанской спортсменки, которая поборется за бронзу мирового первенства.
В этом поединке ее соперницей будет японка Уми Ито, которая является чемпионкой мира прошлого года.
Другая казахстанка Алина Ертостик победила в утешительной схватке весовой категории до 76 килограммов действующую чемпионку Европы, украинку Марию Орлевич.
Таким образом, в битве за третье место она поборется с еще одной представительницей Японии Нодокой Ямамотой.
Финальная сессия начнется в 22:15 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178530-kazahstanskie-sportsmenki-poboryutsya-za-bronzovye-medali-chempionata-mira/