Баскетбольная "Астана" продлила серию поражений до 9 матчей

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против БК "Енисей", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в столице Казахстана. Хозяева паркета потерпели поражение с общим счетом 64:70.

Первая четверть осталась за игроками российской команды (14:21). Во втором отрезке баскетболисты "Астаны" отстали лишь на два очка (14:16), третья часть стала самой неудачной для казахстанского клуба (14:24).

Отметим, что в четвертой четверти астанчанам удалось взять верх (24:9), однако этого оказалось недостаточно для победы в матче.

Серия поражений "Астаны" длится на протяжении девяти туров со старта турнира. В последний раз подопечные Глеба Кисилева одерживали победу в апреле.

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