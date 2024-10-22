"Кайрат" с "сухой" победы стартовал в Лиге чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" одержал победу над венгерским "Халадашем" из Сомбатхея в своем первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на основном этапе в рамках стартового тура группы 4. Матчи квартета на данной стадии проходят в Алматы.

"Кайрат" одержал победу со счетом 4:0 благодаря голам Алиссона (7 минута), Эдсона (10), Кевина Арриеты (28) и вратаря Денниса Кавальканти (40).

С тремя очками алматинцы после первого тура возглавили таблицу группы вместе с португальским "Спортингом". Напомним, команда из Лиссабона обыграла "Семей" — действующих чемпионов Казахстана.

По итогам основного раунда три сильнейшие команды группы выйдут в следующую стадию. Во втором туре 23 октября состоится казахстанское дерби между "Кайратом" и "Семеем".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.