Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" с "сухой" победы стартовал в Лиге чемпионов по футзалу

Опубликовано:

Матч "Кайрата" и "Халадаша" в ЛЧ по футзалу
Матч "Кайрата" и "Халадаша". Фото: Никита Басов / АФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал победу над венгерским "Халадашем" из Сомбатхея в своем первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на основном этапе в рамках стартового тура группы 4. Матчи квартета на данной стадии проходят в Алматы.

"Кайрат" одержал победу со счетом 4:0 благодаря голам Алиссона (7 минута), Эдсона (10), Кевина Арриеты (28) и вратаря Денниса Кавальканти (40).

С тремя очками алматинцы после первого тура возглавили таблицу группы вместе с португальским "Спортингом". Напомним, команда из Лиссабона обыграла "Семей" — действующих чемпионов Казахстана.

По итогам основного раунда три сильнейшие команды группы выйдут в следующую стадию. Во втором туре 23 октября состоится казахстанское дерби между "Кайратом" и "Семеем".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2177517-kayrat-s-suhoy-pobedy-startoval-v-lige-chempionov-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie