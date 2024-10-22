Десять голов забили в дебютном матче "Семея" в Лиге чемпионов

Футзальный клуб "Семей" из одноименного города потерпел поражение в стартовом матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы Казахстана попали в группу 4, игры которой проходят в Алматы. Также в квартете участвуют местный "Кайрат", португальский "Спортинг" и венгерский "Халадаш".

"Семей" в первом туре встретился с командой из Лиссабона и потерпел поражение со счетом 4:6.

В составе казахстанской команды отличились Кайо Торрес (4 минута), Кандидо (29), Чингиз Есенаманов (37) и Дедезиньо (39). У "Спортинга" один мяч забил Татиньо (20 минута, с пенальти), хет-трик оформил Тайнан (23, 30 и 36), дубль — Паулета (25 и 31).

Матчи второго тура группы 4 пройдут 23 октября, третьего — 25 октября. По итогам этого этапа три сильнейшие команды квартеты квалифицируются в элитный раунд.

Отметим, что для "Семея" нынешний розыгрыш Лиги чемпионов — дебютный.

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