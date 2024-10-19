Казахстанец вошел в топ-10 лучших гонщиков на чемпионате мира по велоспорту на треке

Представитель сборной Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди вошел в десятку лучших гонщиков в рамках мирового первенства в Буллерупе (Дания), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Курдиди провел успешный заезд в гите на 1000 метров, что позволило ему пробиться в финал чемпионата мира.
В решающем раунде отечественный велогонщик вошел в десятку лучших, заняв итоговое седьмое место в заезде в финале мирового первенства.
Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Харри Лаврейсен, серебряную медаль завоевал его соотечественник Джеффри Хугланд, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Великобритании Джозеф Труман.
Кирилл Курдиди является уроженцем Темиртау, на данный момент в активе спортсмена имеется бронзовая медаль чемпионата мира, золото чемпионата Азии и серебро первенства Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2176269-kazahstanec-voshel-v-top-10-luchshih-gonshchikov-na-chempionate-mira-po-velosportu-na-treke/