Казахстанец вошел в топ-10 лучших гонщиков на чемпионате мира по велоспорту на треке

Представитель сборной Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди вошел в десятку лучших гонщиков в рамках мирового первенства в Буллерупе (Дания), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Курдиди провел успешный заезд в гите на 1000 метров, что позволило ему пробиться в финал чемпионата мира.

В решающем раунде отечественный велогонщик вошел в десятку лучших, заняв итоговое седьмое место в заезде в финале мирового первенства.

Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Харри Лаврейсен, серебряную медаль завоевал его соотечественник Джеффри Хугланд, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Великобритании Джозеф Труман.

Кирилл Курдиди является уроженцем Темиртау, на данный момент в активе спортсмена имеется бронзовая медаль чемпионата мира, золото чемпионата Азии и серебро первенства Казахстана.

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