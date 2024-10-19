Кака официально продлил контракт со сборной Казахстана по футзалу

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака официально продлил контрактное соглашение с командой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Новый контракт специалиста со сборной Казахстана рассчитан до 2026 года. Сам Кака поблагодарил Казахстанскую Федерацию футбола за доверие.

"Мы сделаем все возможное, чтобы пройти квалификацию на чемпионат Европы 2026 года", - заявил наставник отечественной команды.

Напомним, Рикардо Кака возглавил сборную в 2018 году, под его руководством наша сборная заняла четвертое место на чемпионате мира 2021 года, что является лучшим достижением в истории команды на мундиале. Также сборная Казахстана впервые поднялась на второе место в рейтинге УЕФА и пятое место в рейтинге ФИФА.

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