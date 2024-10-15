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Баскетбольная "Астана" потерпела седьмое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

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Игрок БК "Астана" Джеймс Мюррэй-Бойлс
Игрок БК "Астана" Джеймс Мюррэй-Бойлс: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" продлил серию поражений в рамках регулярного Единой лиги ВТБ, уступив в седьмом матче турнира подряд, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник столичная команда встретилась с казанским БК "УНИКС". Встреча состоялась в гостях и завершилась поражением астанчан со счетом 81:97.

Первая четверть завершилась вничью, обеим командам удалось набрать по 15 очков. Во втором отрезке хозяева паркета опередили казахстанский клуб лишь на одно очко (24:25), в третьей части игроки "Астаны" оказались лучше и 27 баллов против 25, однако в четвертой четверти хозяевам паркета удалось отыграться со счетом 15:32.

Следующим соперником баскетболистов из столицы Казахстана выступит БК "Самара", матч состоится 19 октября в 16:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2174732-basketbolnaya-astana-poterpela-sedmoe-porazhenie-podryad-v-edinoy-lige-vtb/

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