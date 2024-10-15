Баскетбольная "Астана" потерпела седьмое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" продлил серию поражений в рамках регулярного Единой лиги ВТБ, уступив в седьмом матче турнира подряд, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник столичная команда встретилась с казанским БК "УНИКС". Встреча состоялась в гостях и завершилась поражением астанчан со счетом 81:97.

Первая четверть завершилась вничью, обеим командам удалось набрать по 15 очков. Во втором отрезке хозяева паркета опередили казахстанский клуб лишь на одно очко (24:25), в третьей части игроки "Астаны" оказались лучше и 27 баллов против 25, однако в четвертой четверти хозяевам паркета удалось отыграться со счетом 15:32.

Следующим соперником баскетболистов из столицы Казахстана выступит БК "Самара", матч состоится 19 октября в 16:00 по времени Астаны.

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