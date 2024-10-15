Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы с двумя медалями завершили чемпионат Азии по спортивному скалолазанию

Опубликовано:

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Амир Маймуратов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В китайском Тайане завершился чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Представители сборной Казахстана выиграли две медали, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходили в период с 9 по 14 октября.

В дисциплине "скорость" казахстанцы взяли два серебра в личных соревнованиях. У женщин на пьедестал поднялась Тамара Улжабаева. У мужчин вторым стал Амир Маймуратов, который на Олимпиаде-2024 в Париже дошел до четвертьфинала.

Золото в четырех из шести дисциплин выиграли представители Японии. В двух других чемпионами стали китайские спортсмены.

Таким образом, сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. Еще одной командой с медалью стал Иран, в активе которого одна бронза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2174448-kazahstancy-s-dvumya-medalyami-zavershili-chempionat-azii-po-sportivnomu-skalolazaniyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie