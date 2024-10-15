Казахстанцы с двумя медалями завершили чемпионат Азии по спортивному скалолазанию

В китайском Тайане завершился чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Представители сборной Казахстана выиграли две медали, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования проходили в период с 9 по 14 октября.
В дисциплине "скорость" казахстанцы взяли два серебра в личных соревнованиях. У женщин на пьедестал поднялась Тамара Улжабаева. У мужчин вторым стал Амир Маймуратов, который на Олимпиаде-2024 в Париже дошел до четвертьфинала.
Золото в четырех из шести дисциплин выиграли представители Японии. В двух других чемпионами стали китайские спортсмены.
Таким образом, сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. Еще одной командой с медалью стал Иран, в активе которого одна бронза.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2174448-kazahstancy-s-dvumya-medalyami-zavershili-chempionat-azii-po-sportivnomu-skalolazaniyu/
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