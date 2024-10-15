Казахстанцы с двумя медалями завершили чемпионат Азии по спортивному скалолазанию

В китайском Тайане завершился чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Представители сборной Казахстана выиграли две медали, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходили в период с 9 по 14 октября.

В дисциплине "скорость" казахстанцы взяли два серебра в личных соревнованиях. У женщин на пьедестал поднялась Тамара Улжабаева. У мужчин вторым стал Амир Маймуратов, который на Олимпиаде-2024 в Париже дошел до четвертьфинала.

Золото в четырех из шести дисциплин выиграли представители Японии. В двух других чемпионами стали китайские спортсмены.

Таким образом, сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. Еще одной командой с медалью стал Иран, в активе которого одна бронза.

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