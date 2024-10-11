Сборная Казахстана по футзалу заняла пятое место в рейтинге лучших команд мира по версии ФИФА

Национальная сборная Казахстана по футзалу расположилась в пятерке лучших команд мира в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
В пятницу ФИФА представила обновленный рейтинг лучших сборных по футзалу.
Лидером топа по-прежнему является команда Бразилии (1650.75 очков), одержавшая победу на чемпионате мира – 2024 в Узбекистане. Для южноамериканской сборной это шестой трофей мирового первенства в истории.
Второе место сохранила Португалия (1546.33), отметим, что Казахстану удалось одержать победу над данной командой в рамках 1/8 финала ЧМ.
На третью позицию вышла Аргентина (1520.59). Четвертой стала команда Испании (1517).
Сборная Казахстана поднялась на три строчки выше и теперь является пятой командой мира, имея в активе 1500.09 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173330-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-zanyala-pyatoe-mesto-v-reytinge-luchshih-komand-mira-po-versii-fifa/
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