Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Grand Slam в ОАЭ

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова выиграла в поединке за бронзовую медаль Большого шлема в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.
После поражения в четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанская дзюдоистка в утешительном раунде победила французскую спортсменку Лауру Эспадинью и пробилась в схватку за третье место Grand Slam в ОАЭ.
В поединке за бронзу Абужакынова одержала досрочную победу (иппон) над представительницей Германии Сарой Ишт.
Напомним, для Абибы Абужакыновой Большой шлем в Абу-Даби стал первым турниром после выступления на Олимпиаде-2024. На Играх в Париже казахстанка заняла пятое место, уступив в поединке за бронзу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173285-abiba-abuzhakynova-stala-bronzovym-prizerom-grand-slam-v-oae/
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