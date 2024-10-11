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Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Grand Slam в ОАЭ

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова выиграла в поединке за бронзовую медаль Большого шлема в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

После поражения в четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанская дзюдоистка в утешительном раунде победила французскую спортсменку Лауру Эспадинью и пробилась в схватку за третье место Grand Slam в ОАЭ.

В поединке за бронзу Абужакынова одержала досрочную победу (иппон) над представительницей Германии Сарой Ишт.

Напомним, для Абибы Абужакыновой Большой шлем в Абу-Даби стал первым турниром после выступления на Олимпиаде-2024. На Играх в Париже казахстанка заняла пятое место, уступив в поединке за бронзу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173285-abiba-abuzhakynova-stala-bronzovym-prizerom-grand-slam-v-oae/

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