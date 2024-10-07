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Абиба Абужакынова вошла в состав сборной Казахстана на Grand Slam в ОАЭ

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Федерация дзюдо Казахстана на официальном сайте опубликовала окончательную заявку национальной команды на Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Международные соревнования пройдут с 11 по 13 октября. Ожидается, что в них примут участие 236 спортсменов из 33 стран.

В сентябре был опубликован состав сборной Казахстана из 12 дзюдоистов. В окончательной заявке все они остались, но также в команду вошла Абиба Абужакынова — призер чемпионатов мира и Азии, обладательница пятого места на Олимпиаде-2024.

Таким образом, полный состав сборной Казахстана на Gran Slam в Абу-Даби выглядит так:

Женщины:

Абиба Абужакынова (до 48 кг)

Эсмигуль Куюлова (до 63 кг)

Назгуль Маратова (свыше 78 кг)

Карина Такиева (свыше 78 кг)

Мужчины:

Мажан Шамшадин (до 60 кг)

Даурен Суюкенов (до 60 кг)

Адильбек Берикулы (до 66 кг)

Дархан Койбагар (до 73 кг)

Ермек Амангельды (до 73 кг)

Жалгаc Кайролла (до 81 кг)

Руслан Мусаев (до 81 кг)

Адилет Сапаргалиев (до 100 кг)

Мади Едильбаев (свыше 100 кг)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2171182-abiba-abuzhakynova-voshla-v-sostav-sbornoy-kazahstana-na-grand-slam-v-oae/

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