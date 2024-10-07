Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана проиграла со счетом 0:7 и лишилась шансов выйти на чемпионат мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по пляжному футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по пляжному футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела очередное поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый групповой этап квалификации прошел в испанском Кадисе. В третьем туре квартета С казахстанцы уступили сборной Эстонии со счетом 0:7.

Дубль оформил Расмус Мунскинд, по мячу забили Мартин Томсон, Кристиан Мармор, Арго Алавяли, Рауно Номмико и вратарь Каспер Коттер.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа, в том числе два "сухих". Показатель забитых и пропущенных мячей команды — 6:28.

Не набрав ни балла, казахстанцы лишились шансов попасть на чемпионат мира 2025 года, который пройдет на Сейшельских Островах. Эстонцы с шестью очками вышли в следующий раунд, как и сборная Португалии, которая выиграла группу С с максимальными девятью баллами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2171178-sbornaya-kazahstana-proigrala-so-schetom-0-7-i-lishilas-shansov-vyyti-na-chempionat-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie