Сборная Казахстана проиграла со счетом 0:7 и лишилась шансов выйти на чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела очередное поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Первый групповой этап квалификации прошел в испанском Кадисе. В третьем туре квартета С казахстанцы уступили сборной Эстонии со счетом 0:7.
Дубль оформил Расмус Мунскинд, по мячу забили Мартин Томсон, Кристиан Мармор, Арго Алавяли, Рауно Номмико и вратарь Каспер Коттер.
Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа, в том числе два "сухих". Показатель забитых и пропущенных мячей команды — 6:28.
Не набрав ни балла, казахстанцы лишились шансов попасть на чемпионат мира 2025 года, который пройдет на Сейшельских Островах. Эстонцы с шестью очками вышли в следующий раунд, как и сборная Португалии, которая выиграла группу С с максимальными девятью баллами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2171178-sbornaya-kazahstana-proigrala-so-schetom-0-7-i-lishilas-shansov-vyyti-na-chempionat-mira/
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