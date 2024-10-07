Сборная Казахстана проиграла со счетом 0:7 и лишилась шансов выйти на чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела очередное поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый групповой этап квалификации прошел в испанском Кадисе. В третьем туре квартета С казахстанцы уступили сборной Эстонии со счетом 0:7.

Дубль оформил Расмус Мунскинд, по мячу забили Мартин Томсон, Кристиан Мармор, Арго Алавяли, Рауно Номмико и вратарь Каспер Коттер.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа, в том числе два "сухих". Показатель забитых и пропущенных мячей команды — 6:28.

Не набрав ни балла, казахстанцы лишились шансов попасть на чемпионат мира 2025 года, который пройдет на Сейшельских Островах. Эстонцы с шестью очками вышли в следующий раунд, как и сборная Португалии, которая выиграла группу С с максимальными девятью баллами.

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