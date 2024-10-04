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Сборная Казахстана проиграла со счетом 0:12 в первом матче квалификации чемпионата мира 2025 года

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Сборная Казахстана по пляжному футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по пляжному футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу с крупного поражения стартовала в отборочном турнире чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый групповой этап квалификации принимает испанский Кадис. Сборная Казахстана в стартовом туре квартета С встретилась с Португалией. Команды занимают 73-е и 3-е места в мировом рейтинге соответственно.

Матч завершился разгромной победой португальцев со счетом 12:0. Хет-трик оформил Бернарду Лопеш, дубли — Лео Мартинш и Мигел Пинтаду. Еще по мячу забили Андре Лоуренсу, Бе Мартинш, вратарь Педру Ману, Жордан Сантуш и Родригу Пиньял.

В другой встрече группы С сборная Эстонии обыграла Германию со счетом 5:2. Казахстанцы следующий матч проведут с немцами 6 октября.

Борьбу за попадание на чемпионат мира продолжат две сильнейшие команды каждой из шести групп. Также в следующую стадию выйдут четыре лучшие сборные, которые займут третьи позиции в квартетах.

В итоге от УЕФА на чемпионат мира квалифицируются четыре команды. Всего в турнире примут участие 16 национальных сборных. Мировое первенство в период с 1 по 11 мая 2025 года примут Сейшельские Острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170108-sbornaya-kazahstana-proigrala-so-schetom-0-12-v-pervom-matche-otbora-na-chempionat-mira-2025-goda/

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