Пенальти за 4 минуты до конца матча лишил сборную Украины финала чемпионата мира по футзалу

Национальная сборная Украины потерпела поражение в напряженном матче четвертьфинала мирового первенства по футзалу – 2024, которое проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

В дуэли за выход в финал чемпионата мира украинцы встретились с командой Бразилии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу южноамериканской сборной.

Счет на 18-й минуте открыл игрок "сине-желтых" Игорь Чернявский. На старте второго отрезка игры Ростислав Семенченко отправил мяч в свои ворота и уровнял шансы обеих команд. Спустя минуту бразилец Диего вывел свою сборную вперед.

На 22-й минуте Игорь Корсун забил второй гол в ворота Бразилии. Однако пенальти за четыре минуты до окончания встречи, успешно исполненный Диего, лишил украинцев шанса на выход в финал.

Новый чемпион мира по футзалу определится 6 октября.

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