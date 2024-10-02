Пенальти за 4 минуты до конца матча лишил сборную Украины финала чемпионата мира по футзалу

Национальная сборная Украины потерпела поражение в напряженном матче четвертьфинала мирового первенства по футзалу – 2024, которое проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.
В дуэли за выход в финал чемпионата мира украинцы встретились с командой Бразилии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу южноамериканской сборной.
Счет на 18-й минуте открыл игрок "сине-желтых" Игорь Чернявский. На старте второго отрезка игры Ростислав Семенченко отправил мяч в свои ворота и уровнял шансы обеих команд. Спустя минуту бразилец Диего вывел свою сборную вперед.
На 22-й минуте Игорь Корсун забил второй гол в ворота Бразилии. Однако пенальти за четыре минуты до окончания встречи, успешно исполненный Диего, лишил украинцев шанса на выход в финал.
Новый чемпион мира по футзалу определится 6 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168977-penalti-za-4-minuty-do-konca-matcha-lishil-sbornuyu-ukrainy-finala-chempionata-mira-po-futzalu/
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