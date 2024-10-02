Казахстанский дзюдоист выиграл бронзу юниорского чемпионата мира

Представитель команды Казахстана по дзюдо Талгат Орынбасар стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Душанбе (Таджикистан), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанский спортсмен завоевал бронзовую медаль юниорского мирового первенства в Таджикистане в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место Талгат Орынбасар оказался сильнее Низами Имранова из Азербайджана. Это первая медаль команды Казахстана на данном чемпионате мира.
Отметим, в поединок за медаль бронзового отлива казахстанец пробился через утешительную схватку, одержав победу над итальянцем Винченцо Манферлотти.
Золото в этой категории выиграл японец Ямато Фукуда. Серебро взял таджикистанец Лоик Кудбудинов, еще одну бронзу — узбекистанец Муродил Муродиллаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168881-kazahstanskiy-dzyudoist-vyigral-bronzu-yuniorskogo-chempionata-mira/
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