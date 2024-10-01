Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете Кубка Азии по стрельбе

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе завершила выступление на Кубке Азии в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

В стрелковом клубе Александра Асанова в Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе с участием более 200 спортсменов из 14 стран. Сборная Казахстана в двух дисциплинах (трап, скит) завоевала 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых).

Золото:

Личный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай

Личный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко

Личный зачет скита среди юниоров – Никита Моисеев

Командный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Адель Садакбаева

Командный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко, Давид Почивалов, Илья Пеньков

Командный зачет "скит-микст" – Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Серебро:

Личный зачет трапа среди мужчин – Алишер Айсалбаев

Командный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов, Алишер Айсалбаев

Командный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев, Артем Чикулаев

Бронза:

Личный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов

Личный зачет скита среди мужчин – Давид Почивалов

Личный зачет трапа среди женщин – Айжан Досмагамбетова

Личный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин

Командный зачет трапа среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина.

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