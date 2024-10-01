Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете Кубка Азии по стрельбе

Опубликовано:

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе. Фото: Дирекция развития спорта РК

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе завершила выступление на Кубке Азии в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

В стрелковом клубе Александра Асанова в Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе с участием более 200 спортсменов из 14 стран. Сборная Казахстана в двух дисциплинах (трап, скит) завоевала 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых).

Золото:

  • Личный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай
  • Личный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко
  • Личный зачет скита среди юниоров – Никита Моисеев
  • Командный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Адель Садакбаева
  • Командный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко, Давид Почивалов, Илья Пеньков
  • Командный зачет "скит-микст" – Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Серебро:

  • Личный зачет трапа среди мужчин – Алишер Айсалбаев
  • Командный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов, Алишер Айсалбаев
  • Командный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев, Артем Чикулаев

Бронза:

  • Личный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов
  • Личный зачет скита среди мужчин – Давид Почивалов
  • Личный зачет трапа среди женщин – Айжан Досмагамбетова
  • Личный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин
  • Командный зачет трапа среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168082-sbornaya-kazahstana-zanyala-pervoe-mesto-v-medalnom-zachete-kubka-azii-po-strelbe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie