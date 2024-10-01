Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете Кубка Азии по стрельбе

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе завершила выступление на Кубке Азии в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.
В стрелковом клубе Александра Асанова в Алматинской области завершился Кубок Азии по стендовой стрельбе с участием более 200 спортсменов из 14 стран. Сборная Казахстана в двух дисциплинах (трап, скит) завоевала 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых).
Золото:
- Личный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай
- Личный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко
- Личный зачет скита среди юниоров – Никита Моисеев
- Командный зачет скита среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко, Адель Садакбаева
- Командный зачет скита среди мужчин – Эдуард Ещенко, Давид Почивалов, Илья Пеньков
- Командный зачет "скит-микст" – Асем Орынбай, Эдуард Ещенко
Серебро:
- Личный зачет трапа среди мужчин – Алишер Айсалбаев
- Командный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов, Алишер Айсалбаев
- Командный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев, Артем Чикулаев
Бронза:
- Личный зачет трапа среди мужчин – Марк Почивалов
- Личный зачет скита среди мужчин – Давид Почивалов
- Личный зачет трапа среди женщин – Айжан Досмагамбетова
- Личный зачет "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин
- Командный зачет трапа среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168082-sbornaya-kazahstana-zanyala-pervoe-mesto-v-medalnom-zachete-kubka-azii-po-strelbe/
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