Участница Олимпиады-2024 из Казахстана выиграла три золотых медали на Кубке Азии по стрельбе

Представители национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе завоевали пять золотых медалей на Кубке Азии в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
На континентальном турнире по стендовой стрельбе прошли соревнования в дисциплине "скит".
Среди женщин золото завоевала участница Олимпийских игр в Париже Асем Орынбай. Мужские соревнования выиграл еще один казахстанец Эдуард Ещенко.
При этом Орынбай и Ещенко также стали первыми среди смешанных команд.
Командные соревнования среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.
С бронзой завершил турнир Давид Почивалов, ставший третьим в индивидуальном зачете.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167626-uchastnica-olimpiady-2024-iz-kazahstana-vyigrala-tri-zolotyh-medali-na-kubke-azii-po-strelbe/
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