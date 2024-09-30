Участница Олимпиады-2024 из Казахстана выиграла три золотых медали на Кубке Азии по стрельбе

Представители национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе завоевали пять золотых медалей на Кубке Азии в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На континентальном турнире по стендовой стрельбе прошли соревнования в дисциплине "скит".

Среди женщин золото завоевала участница Олимпийских игр в Париже Асем Орынбай. Мужские соревнования выиграл еще один казахстанец Эдуард Ещенко.

При этом Орынбай и Ещенко также стали первыми среди смешанных команд.

Командные соревнования среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

С бронзой завершил турнир Давид Почивалов, ставший третьим в индивидуальном зачете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.