Сборная Казахстана сыграет с вице-чемпионами мира в 1/4 финала мирового первенства по футзалу

Сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Аргентинцы одержали "сухую" победу над хорватами со счетом 2:0. Победу южноамериканской команде принесли голы Алана Бранди на 2-й минуте и Матиаса Розы на 24-й минуте матча.

В четвертьфинальной стадии "бело-голубые" встретятся со сборной Казахстана, которая в первом раунде плей-офф со счетом 2:1 победила действующих чемпионов мира – команду Португалии.

Матч Казахстан – Аргентина состоится 30 сентября в 20:00 по времени Астаны. Игра пройдет на "Хумо Арене" в столице Узбекистана Ташкенте.

Отметим, что южноамериканская команда является серебряным призером прошлого мундиаля.

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