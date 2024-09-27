Сборная Казахстана сыграет с вице-чемпионами мира в 1/4 финала мирового первенства по футзалу

Сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Аргентинцы одержали "сухую" победу над хорватами со счетом 2:0. Победу южноамериканской команде принесли голы Алана Бранди на 2-й минуте и Матиаса Розы на 24-й минуте матча.
В четвертьфинальной стадии "бело-голубые" встретятся со сборной Казахстана, которая в первом раунде плей-офф со счетом 2:1 победила действующих чемпионов мира – команду Португалии.
Матч Казахстан – Аргентина состоится 30 сентября в 20:00 по времени Астаны. Игра пройдет на "Хумо Арене" в столице Узбекистана Ташкенте.
Отметим, что южноамериканская команда является серебряным призером прошлого мундиаля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167020-sbornaya-kazahstana-sygraet-s-vice-chempionami-mira-v-chetvertfinale-mirovogo-pervenstva-po-futzalu/
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