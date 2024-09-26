Опубликован состав сборной Казахстана на чемпионат мира по борьбе

Тренерский штаб сборной Казахстана по видам борьбы назвал имена спортсменов, которые примут участие в мировом первенстве в Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
С 28 по 31 октября в албанском городе Тиране пройдет чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день определились составы "вольников" и женской команды.
Вольная борьба:
- До 61 кг: Асыл Айтакын
- До 70 кг: Нуркожа Кайпанов
- До 79 кг: Даулет Ергеш
- До 92 кг: Нурдаулет Бекенов
Женская борьба:
- До 55 кг: Зульфия Яхьярова
- До 59 кг: Диана Каюмова
- До 65 кг: Ирина Казюлина
- До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
Представители в греко-римской борьбе определятся позднее.
Напомним, ранее стало известно, что казахстанский "классик" Диас Кален получил золото чемпионата Азии после пересмотра результатов соревнований в связи с проверкой допинг-проб спортсменов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166255-opublikovany-sostavy-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-borbe/
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