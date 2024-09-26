Опубликован состав сборной Казахстана на чемпионат мира по борьбе

Тренерский штаб сборной Казахстана по видам борьбы назвал имена спортсменов, которые примут участие в мировом первенстве в Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

С 28 по 31 октября в албанском городе Тиране пройдет чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день определились составы "вольников" и женской команды.

Вольная борьба:

До 61 кг: Асыл Айтакын

До 70 кг: Нуркожа Кайпанов

До 79 кг: Даулет Ергеш

До 92 кг: Нурдаулет Бекенов

Женская борьба:

До 55 кг: Зульфия Яхьярова

До 59 кг: Диана Каюмова

До 65 кг: Ирина Казюлина

До 72 кг: Жамиля Бакбергенова

Представители в греко-римской борьбе определятся позднее.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанский "классик" Диас Кален получил золото чемпионата Азии после пересмотра результатов соревнований в связи с проверкой допинг-проб спортсменов.

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