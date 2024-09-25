Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский борец стал чемпионом Азии после аннулирования результатов соперника

Опубликовано:

Казахстанский борец греко-римского стиля Диас Кален
Казахстанский борец греко-римского стиля Диас Кален. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Диас Кален получил золото чемпионата Азии после пересмотра результатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

Кален получил золотую медаль чемпионата Азии в Астане-2023 после пересмотра результатов соревнований в связи с проверкой допинг-проб спортсменов.

На том континентальном первенстве казахстанский классик стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, уступив в финале кыргызскому атлету Акылбеку Талантбекову.

Проверка допинг проб участников чемпионата в апреле 2023 года показала наличие в организме Талантбекова запрещенного препарата - метастерона.

Кыргызский борец был дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (UWW) сроком на 4 года. Результат его финальной схватки на чемпионате Азии 2023 года аннулировали, а золотую медаль присудили его сопернику по финалу - Диасу Калену.

Таким образом, казахстанец официально стал чемпионом Азии-2023 в весовой категории до 82 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165910-kazahstanskiy-borec-poluchil-zolotuyu-medal-chempionata-azii-posle-annulirovaniya-rezultatov-sopernika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie