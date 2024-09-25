Казахстанский борец стал чемпионом Азии после аннулирования результатов соперника

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Диас Кален получил золото чемпионата Азии после пересмотра результатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.
Кален получил золотую медаль чемпионата Азии в Астане-2023 после пересмотра результатов соревнований в связи с проверкой допинг-проб спортсменов.
На том континентальном первенстве казахстанский классик стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, уступив в финале кыргызскому атлету Акылбеку Талантбекову.
Проверка допинг проб участников чемпионата в апреле 2023 года показала наличие в организме Талантбекова запрещенного препарата - метастерона.
Кыргызский борец был дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (UWW) сроком на 4 года. Результат его финальной схватки на чемпионате Азии 2023 года аннулировали, а золотую медаль присудили его сопернику по финалу - Диасу Калену.
Таким образом, казахстанец официально стал чемпионом Азии-2023 в весовой категории до 82 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165910-kazahstanskiy-borec-poluchil-zolotuyu-medal-chempionata-azii-posle-annulirovaniya-rezultatov-sopernika/
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