Казахстанский борец стал чемпионом Азии после аннулирования результатов соперника

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Диас Кален получил золото чемпионата Азии после пересмотра результатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

Кален получил золотую медаль чемпионата Азии в Астане-2023 после пересмотра результатов соревнований в связи с проверкой допинг-проб спортсменов.

На том континентальном первенстве казахстанский классик стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, уступив в финале кыргызскому атлету Акылбеку Талантбекову.

Проверка допинг проб участников чемпионата в апреле 2023 года показала наличие в организме Талантбекова запрещенного препарата - метастерона.

Кыргызский борец был дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (UWW) сроком на 4 года. Результат его финальной схватки на чемпионате Азии 2023 года аннулировали, а золотую медаль присудили его сопернику по финалу - Диасу Калену.

Таким образом, казахстанец официально стал чемпионом Азии-2023 в весовой категории до 82 килограммов.

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