Казахстанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате Азии

Представители национальной сборной Казахстана по каратэ отметились пятью завоеванными медалями на чемпионате Азии в Китае, передает со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В китайском Ханчжоу завершилось континентальное первенство по карате. Национальная команда Казахстана завоевала на турнире две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Жоламан Бигабыл и Нурканат Ажиканов стали чемпионами в мужском кумите.

Серебряные награды принесли Асель Канай, а также мужская сборная в командном разряде по кумите.

На третью ступень пьедестала поднялась бронзовый призёр Олимпиады в Токио Софья Берульцева.

С таким результатом отечественная команда заняла третью позицию в итоговом медальном зачёте чемпионата Азии. На первом месте Япония, вторая строчка у Вьетнама.

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