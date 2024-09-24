Казахстанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате Азии

Представители национальной сборной Казахстана по каратэ отметились пятью завоеванными медалями на чемпионате Азии в Китае, передает со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
В китайском Ханчжоу завершилось континентальное первенство по карате. Национальная команда Казахстана завоевала на турнире две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Жоламан Бигабыл и Нурканат Ажиканов стали чемпионами в мужском кумите.
Серебряные награды принесли Асель Канай, а также мужская сборная в командном разряде по кумите.
На третью ступень пьедестала поднялась бронзовый призёр Олимпиады в Токио Софья Берульцева.
С таким результатом отечественная команда заняла третью позицию в итоговом медальном зачёте чемпионата Азии. На первом месте Япония, вторая строчка у Вьетнама.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165442-kazahstanskie-karatisty-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-azii/