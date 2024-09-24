Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате Азии

Опубликовано:

Нурканат Ажиканов
Нурканат Ажиканов. Фото: olympic.kz

Представители национальной сборной Казахстана по каратэ отметились пятью завоеванными медалями на чемпионате Азии в Китае, передает со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В китайском Ханчжоу завершилось континентальное первенство по карате. Национальная команда Казахстана завоевала на турнире две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Жоламан Бигабыл и Нурканат Ажиканов стали чемпионами в мужском кумите.

Серебряные награды принесли Асель Канай, а также мужская сборная в командном разряде по кумите.

На третью ступень пьедестала поднялась бронзовый призёр Олимпиады в Токио Софья Берульцева.

С таким результатом отечественная команда заняла третью позицию в итоговом медальном зачёте чемпионата Азии. На первом месте Япония, вторая строчка у Вьетнама.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2165442-kazahstanskie-karatisty-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie