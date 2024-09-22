Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане

В воскресенье завершились последние матчи группового этапа и определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футзалу – 2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, мундиаль проходит в Узбекистане, стадия 1/8 финала стартует 24 сентября.

24 сентября. 17:30. Бразилия – Коста-Рика

Бразилия Коста-Рика 20:00. Нидерланды – Украина

Нидерланды – Украина 25 сентября. 17:30. Испания – Венесуэла

Испания – Венесуэла 20:00. Парагвай – Афганистан

Парагвай – Афганистан 26 сентября. 17:30. Иран – Марокко

Иран – Марокко 20:00. Португалия – Казахстан

Португалия – Казахстан 27 сентября. 17:30. Таиланд – Франция

Таиланд – Франция 20:00. Аргентина – Хорватия.

Тайминг всех матчей указан по времени Астаны.

Сборная Казахстана сыграет с действующими чемпионами мира в Универсально спортивном комплексе в Андижане.

Четвертьфиналы пройдут 29-30 сентября, 1/2 финала 2 и 3 октября, матч за третье место и финал мундиаля пройдут 6 октября.

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