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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В воскресенье завершились последние матчи группового этапа и определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футзалу 2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, мундиаль проходит в Узбекистане, стадия 1/8 финала стартует 24 сентября.

  • 24 сентября. 17:30. Бразилия Коста-Рика
  • 20:00. Нидерланды – Украина
  • 25 сентября. 17:30. Испания – Венесуэла
  • 20:00. Парагвай – Афганистан
  • 26 сентября. 17:30. Иран – Марокко
  • 20:00. Португалия – Казахстан
  • 27 сентября. 17:30. Таиланд – Франция
  • 20:00. Аргентина – Хорватия.

Тайминг всех матчей указан по времени Астаны.

Сборная Казахстана сыграет с действующими чемпионами мира в Универсально спортивном комплексе в Андижане.

Четвертьфиналы пройдут 29-30 сентября, 1/2 финала 2 и 3 октября, матч за третье место и финал мундиаля пройдут 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164489-stali-izvestny-vse-pary-1-8-finala-chempionata-mira-po-futzalu-v-uzbekistane/

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