Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане

В воскресенье завершились последние матчи группового этапа и определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футзалу – 2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, мундиаль проходит в Узбекистане, стадия 1/8 финала стартует 24 сентября.
- 24 сентября. 17:30. Бразилия – Коста-Рика
- 20:00. Нидерланды – Украина
- 25 сентября. 17:30. Испания – Венесуэла
- 20:00. Парагвай – Афганистан
- 26 сентября. 17:30. Иран – Марокко
- 20:00. Португалия – Казахстан
- 27 сентября. 17:30. Таиланд – Франция
- 20:00. Аргентина – Хорватия.
Тайминг всех матчей указан по времени Астаны.
Сборная Казахстана сыграет с действующими чемпионами мира в Универсально спортивном комплексе в Андижане.
Четвертьфиналы пройдут 29-30 сентября, 1/2 финала 2 и 3 октября, матч за третье место и финал мундиаля пройдут 6 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164489-stali-izvestny-vse-pary-1-8-finala-chempionata-mira-po-futzalu-v-uzbekistane/